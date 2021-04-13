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Забил до смерти после застолья: мучина получил 13 лет тюрьмы за убийство маленького ребенка

Киев  •  УНН

 • 22617 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Деснянскький районный суд Киева приговорил 37-летнего уроженца Волынской области к 13 годам лишения свободы за убийство малолетнего ребенка. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Цитата:

"Приговором Деснянского районного суда города Киева 37-летнего уроженца Волынской области приговорили к 13 годам лишения свободы за совершение умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Преступление произошло в Киеве 25 июня 2020 года в квартире по ул. Шолом-Алейхема в Деснянском районе столицы.

Отмечается, что злоумышленник находился в квартире в компании нескольких мужчин и матери пострадавшего мальчика и употреблял алкоголь. Позже мужчина пошел в соседнюю комнату, где находились дети хозяйки - мальчики 6-ти и 9-ти лет.

По данным прокуратуры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил младшего и начал наносить ему множественные удары по различным частям тела, причинив тяжкие телесные повреждения. В результате избиения ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и ушиб внутренних органов. От повреждений ребенок скончался в больнице.

9-летнего брата изъяли из семьи работники Службы по делам детей и семьи Деснянской РГА.

Напомним

Недавно во Львове нашли мертвой 19-летнюю студентку из Днепропетровской области.

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