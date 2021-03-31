У Львові в орендованій квартирі вбили студентку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Львові мертвою знайшли 19-річну студентку з Дніпропетровщини, яка перебувала у розшуку. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу поліції у Львівській області.
Деталі
30 березня у квартирі одного з будинків на вулиці Личаківській у Львові, яку власниця здавала в оренду, було виявлене тіло невідомої дівчини з ознаками насильницької смерті. На тілі загиблої правоохоронці виявили множинні рани, які, ймовірно, й стали причиною смерті.
Особу дівчини встановлено - нею виявилась 19-річна мешканка Дніпропетровської області, студентка одного з львівських вищих навчальних закладів. 30 березня з заявою про її зникнення у поліцію звернулась матір дівчини, отож, вона перебувала у розшуку.
Слідчі Львівського районного управління поліції, за процесуально керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину, а також проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення та затримання зловмисника, причетного до вбивства.
Нагадаємо
У Херсонській області знайшли тіло 7-річної Марії Борисової, яку розшукували чотири дні.
17-річний житель міста Сарни вбив листоношу.