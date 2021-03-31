Во Львове в арендованной квартире убили студентку
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Во Львове мертвой нашли 19-летнюю студентку из Днепропетровской области, которая находилась в розыске. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции во Львовской области.
Детали
30 марта в квартире одного из домов на улице Лычаковской во Львове, которую владелица сдавала в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти. На теле погибшей правоохранители обнаружили множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти.
Личность девушки установлена - ею оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений. 30 марта с заявлением о ее исчезновении в полицию обратилась мать девушки, поэтому, она находилась в розыске.
Следователи Львовского районного управления полиции, за процессуально руководства Галицкой окружной прокуратуры, открыли производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления, а также проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника, причастного к убийству.
Напомним
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