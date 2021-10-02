Спершу зарізав знайомого, а потім забарикадувався із донькою у підвалі: зловмисника затримали під час спецоперації

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Житель Маріуполя ножем смертельно поранив свого знайомого на очах у власної дев’ятирічної доньки, а потім забарикадувався з нею у під'їзді будинку. Зловмисника затримали під час спецоперації. Про це повідомили в поліції Донецької області, передає УНН.

Деталі

Відомо, що слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, виявила на кухні тіло 45-річного чоловіка з сімома ножовими пораненнями. Було встановлено, що до потерпілого та його дружини прийшов її колишній чоловік. У квартирі також перебували дві дівчинки 12 та 9 років. Між чоловіками стався конфлікт, і гість вбив господаря на очах своєї дитини.

Підозрюваний втік, забравши з собою доньку. А старша дівчинка, батько якої став жертвою жорстокого злочину, попросила допомоги у правоохоронців.

Сили Маріупольського райуправління поліції було піднято на розшук втікача. Упродовж двох годин його було розшукано. Патрульні поліцейські помітили чоловіка на одній з адрес в центрі міста, де він міг бути.

Поліція оточила будинок, проте наблизитися до правопорушника було неможливо. Він засів на сходах, що вели до підвалу, разом із донькою та двома “стволами” вогнепальної зброї.

Було введено в дію спеціальну поліцейську операцію “Грім”, якою керував т.в.о. начальника поліції Донецької області Артем Кисько. Він особисто вів перемовини з нападником, заспокоюючи його та вмовляючи відпустити дитину, щоб вона не постраждала. Проте зловмисник, який був нетверезий та перебував у нестабільному емоційному стані, відкидав цю пропозицію та погрожував всіх вбити.

У цей час поліцейські встановили, що чоловік має знайомого, який має на нього вплив і звернулися до маріупольця з проханням про допомогу. 42-річний Вадим Бодня ризикнув собою заради дитини, зміг знайти підхід до товариша та вивів налякану дівчинку. З нею працюватимуть психологи.

За декілька секунд фігурант був затриманий спецпризначенцями та патрульними поліцейськими. У нього вилучено ніж зі слідами крові, пістолет та саморобну зброю. Крім цього, на вулиці поліція знайшла скривавлені джинси, які підозрюваний викинув у спробі позбутися доказів вбивства.

Вся операція з перемовинами зайняла 25 хвилин. Раніше судимий 48-річний маріуполець затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

“Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч.1 ст. 345 (погроза щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Маріупольської окружної прокуратури. Маріупольця, який допоміг у розкритті тяжкого злочину, буде представлено до нагороди”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На Одещині 45-річний чоловік вбив чоловіка та колишню співмешканку, завдавши їм численних ножових поранень.

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