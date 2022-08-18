Жара в Греции: температура может подняться до 42 градусов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Греческие синоптики сказали стране готовиться к волне тепла, которая начнется в четверг, и ожидается, что она не прекратится к воскресенью, при этом центральные регионы, по всей вероятности, пострадают больше всего. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
По их словам, температура может достигать 42 градусов по Цельсию, в то время как в Афинах ожидается повышение до 40 градусов по Цельсию.
Море также в настоящее время теплее обычного и ожидается, что в ближайшие дни температура в Эгейском и Ионическом морях достигнет 26-28 градусов по Цельсию.
Советы врачей о том, как вести себя в жару, неоднократно транслируются по радио, и граждан предупреждают, что высокие температуры в течение длительного времени могут осложнить восстановление в ночное время, что может привести к сердечно-сосудистым проблемам.
Медики советуют населению носить свободную одежду светлых тонов, пить много воды и избегать употребления алкоголя.
В Афинах власти открыли залы для людей, у которых дома нет кондиционера.
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