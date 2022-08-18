Спека у Греції: температура може піднятися до 42 градусів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Грецькі синоптики сказали країні готуватися до хвилі тепла, яка розпочнеться у четвер, і очікується, що вона не припиниться до неділі, при цьому центральні регіони, ймовірно, постраждають найбільше. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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За їх словами, температура може досягати 42 градусів за Цельсієм, тоді як в Афінах очікується підвищення до 40 градусів за Цельсієм.
Море також в даний час тепліше, ніж зазвичай, і очікується, що найближчими днями температура в Егейському та Іонічному морях досягне 26-28 градусів за Цельсієм.
Поради лікарів про те, як поводитися в спеку, неодноразово транслюються по радіо, і громадян попереджають, що високі температури протягом тривалого часу можуть ускладнити відновлення в нічний час, що може призвести до серцево-судинних проблем.
Медики радять населенню носити вільний одяг світлих тонів, пити багато води та уникати вживання алкоголю.
В Афінах влада відкрила зали для людей, у яких вдома немає кондиціонера.
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