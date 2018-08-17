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Жара во Франции сыграла на руку виноделам

Киев • УНН

 • 9103 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Виноделы Франции в 2018 году рассчитывают на рост объема и качества продукции, по отношению к 2017 году. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Жара во Франции сыграла на руку виноделам

"Жара нынешнего лета оказала благоприятное влияние на ожидаемый урожай винограда", - говорят виноделы французского региона Лангедок-Руссильон.

В то же время, прошедшей весной дожди позволили виноградникам перенести нынешнюю засуху, говорят производители французского вина.

Напомним, что в прошлом году, виноделы Франции собрали рекордно низкий урожай винограда по причине длительной засухи.

Также отметим, что украинские виноделы наращивают объемы реализации своего вина за границу. По итогам пришлого года этот показатель вырос на 46%.

На украинском рынке, тем временем, растет количество псевдо-импортного вина.

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