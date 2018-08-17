Спека у Франції зіграла на руку виноробам
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Винороби Франції в 2018 році розраховують на зростання обсягу та якості продукції, по відношенню до 2017 року. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
"Спека нинішнього літа позитивно вплинула на очікуваний урожай винограду", - кажуть винороби французького регіону Лангедок-Руссільон.
У той же час, минулої весни дощі дозволили виноградникам перенести нинішню посуху, кажуть виробники французького вина.
Нагадаємо, що в минулому році, винороби Франції зібрали рекордно низький урожай винограду через тривалу посуху.
Також відзначимо, що українські винороби нарощують обсяги реалізації свого вина за кордон. За підсумками минулого року цей показник зріс на 46%.
На українському ринку, тим часом, зростає кількість псевдо-імпортного вина.