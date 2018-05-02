Жара наступает: Украине завтра обещают до +30

"Завтра, 3 мая, природа подарит небольшую облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, в восточных областях и в Карпатах 4-9°, днем ​​25-30°", - говорится в сообщении.

Также, по информации Укргидрометцентра, в Киеве завтра также без осадков, днем ​​от +28 до +30.

"В Киеве 3 мая ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем ​​28-30°", - сообщает гидрометцентр.

Напомним, со 2 по 5 мая в Украине объявлено очередное штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. По данным ГСЧС, в Украине, в большинстве районов Винницкой, Черкасской и Полтавской областей сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.