Спека наступає: Україні завтра обіцяють до +30
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Завтра, 3 травня, в Україні без опадів, температура повітря вдень від +25 до +30. Про це у Facebook повідомляє Український гідрометцентр, передає УНН.
"Завтра, 3 травня, природа подарує невелику хмарність. Опадів не очікується. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, у східних областях та в Карпатах 4-9°; вдень 25-30°", - йдеться у повідомленні.
Також, згідно з інформацією Укргідрометцентру, у Києві завтра також без опадів, вдень від +28 до +30.
"У Києві 3 травня очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 28-30°", - повідомляє гідрометцентр.
Нагадаємо, з 2 по 5 травня в Україні оголошено чергове штормове попередження через пожежну небезпеку. За даними ДСНС, в Україні, у більшості районів Вінницької, Черкаської та Полтавської областей зберігатиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.