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В Мариуполе подтвердили первые случаи острой кишечной инфекции, половина – у детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты официально подтвердили первые 17 случаев острой кишечной инфекции, половина – у детей. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует УНН.

Цитата

"Первые официально подтвержденные 17 случаев острой кишечной инфекции из 23 обследованных на прошлой неделе. Половина – дети. Оккупанты указывают причину распространения – из-за еды. Несмотря на одновременное заявление об отсутствии эпидемической угрозы, сами данные указывают на другое", – заявил Андрющенко.

Добавим

Советник мэра призвал местных жителей быть осторожными: "Кипятите воду, не употребляйте просроченные продукты и мойте руки".

Напомним

Эпидемиолог предупредила, что в Мариуполе от кишечных заболеваний возможна высокая летальность.

В городе критическая ситуация относительно распространения инфекционных болезней – есть угроза возникновения вспышки холеры.

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