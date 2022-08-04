У Маріуполі підтвердили перші випадки гострої кишкової інфекції, половина – у дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти офіційно підтвердили перші 17 випадків гострої кишкової інфекції, половина – у дітей. Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує УНН.
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"Перші офіційно підтверджені 17 випадків гострої кишкової інфекції з 23 обстежених на минулому тижні. Половина – діти. Окупанти вказують причину розповсюдження – через їжу. Попри одночасну заяву про відсутність епідемічної загрози, самі данні вказують на інше", – заявив Андрющенко.
Додамо
Радник мера закликав місцевих жителів бути обережними: "кип’ятіть воду, не вживайте прострочені продукти та мийте руки".
Нагадаємо
Епідеміолог попередила, що у Маріуполі від кишкових хвороб можлива висока летальність.
У місті критична ситуація щодо поширення інфекційних хвороб – є загроза виникнення спалаху холери.