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У Маріуполі підтвердили перші випадки гострої кишкової інфекції, половина – у дітей

У Маріуполі підтвердили перші випадки гострої кишкової інфекції, половина – у дітей

Київ • УНН

 • 161411 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти офіційно підтвердили перші 17 випадків гострої кишкової інфекції, половина – у дітей. Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує УНН.

Цитата

"Перші офіційно підтверджені 17 випадків гострої кишкової інфекції з 23 обстежених на минулому тижні. Половина – діти. Окупанти вказують причину розповсюдження – через їжу. Попри одночасну заяву про відсутність епідемічної загрози, самі данні вказують на інше", – заявив Андрющенко.

Додамо

Радник мера закликав місцевих жителів бути обережними: "кип’ятіть воду, не вживайте прострочені продукти та мийте руки".

Нагадаємо

Епідеміолог попередила, що у Маріуполі від кишкових хвороб можлива висока летальність. 

У місті критична ситуація щодо поширення інфекційних хвороб – є загроза виникнення спалаху холери.

Українські Національні Новини

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