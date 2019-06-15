Вспышка кори в Эстонии: заразились два медика и младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Корью в Эстонии на этой неделе заразились двое взрослых и двое детей, всего в этом году в стране корью заболел 21 человек. Об этом со ссылкой на данные медиков сообщает эстонская газета Postimees, передает УНН.
Помимо учащегося таллиннской основной школы корь обнаружили у двух работников больницы и у находящегося в больнице ребенка в возрасте до года, который заболел корью до вакцинации.
Выяснением возможных контактов заболевших и вакцинацией занимаются как департамент здоровья, так и больница, где зафиксировали вспышку, для выяснения обстоятельств департамент в отношении больницы начал надзорное производство.
По словам руководителя регионального отделения департамента здоровья Эстер Эпик, к распространению кори надо относиться со всей серьезностью.
"Если до сих пор корью заболевали взрослые, которые заражались за границей или контактировали с иностранцами, теперь корь распространяется внутри страны", - сказала она.
Напомним, ранее в Эстонии заявили о привезенной из Украины кори.