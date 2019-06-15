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Вспышка кори в Эстонии: заразились два медика и младенец

Киев • УНН

 • 12162 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Корью в Эстонии на этой неделе заразились двое взрослых и двое детей, всего в этом году в стране корью заболел 21 человек. Об этом со ссылкой на данные медиков сообщает эстонская газета Postimees, передает УНН.

Вспышка кори в Эстонии: заразились два медика и младенец

Помимо учащегося таллиннской основной школы корь обнаружили у двух работников больницы и у находящегося в больнице ребенка в возрасте до года, который заболел корью до вакцинации.

Выяснением возможных контактов заболевших и вакцинацией занимаются как департамент здоровья, так и больница, где зафиксировали вспышку, для выяснения обстоятельств департамент в отношении больницы начал надзорное производство.

По словам руководителя регионального отделения департамента здоровья Эстер Эпик, к распространению кори надо относиться со всей серьезностью.

"Если до сих пор корью заболевали взрослые, которые заражались за границей или контактировали с иностранцами, теперь корь распространяется внутри страны", - сказала она.

Напомним, ранее в Эстонии заявили о привезенной из Украины кори.

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