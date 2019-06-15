Спалах кору в Естонії: заразилися два медика і немовля

КИЇВ. 15 червня. УНН. Кором в Естонії цього тижня заразилися двоє дорослих і двоє дітей, всього у цьому році в країні на кір захворіла 21 особа. Про це з посиланням на дані медиків повідомляє естонська газета Postimees, передає УНН.