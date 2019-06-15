Спалах кору в Естонії: заразилися два медика і немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Кором в Естонії цього тижня заразилися двоє дорослих і двоє дітей, всього у цьому році в країні на кір захворіла 21 особа. Про це з посиланням на дані медиків повідомляє естонська газета Postimees, передає УНН.
Окрім учня талліннської школи кір виявили у двох працівників лікарні та у дитини у віці до року, яка перебуває в лікарні та захворіла на кір до вакцинації.
З'ясуванням можливих контактів хворих і вакцинацією займаються як департамент здоров'я, так і лікарня, де зафіксували спалах, для з'ясування обставин департамент щодо лікарні почав наглядове провадження.
За словами керівника регіонального відділення департаменту здоров'я Естер Епік, до поширення кору треба ставитися з усією серйозністю.
"Якщо досі на кір хворіли дорослі, які інфікувалися за кордоном або контактували з іноземцями, тепер кір поширюється всередині країни", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше в Естонії заявили про привезений з України кір.