SpaceX впервые вывела на орбиту спутник по военному заказу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Компания SpaceX по заказу разведывательного управления США вывела на орбиту космический аппарат под названием NROL-76, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.
Запуск состоялся в 14:15 по киевскому времени, ракета-носитель Falcon 9 доставила спутник на орбиту. Старт был запланирован на воскресенье, но в последний момент его отложили из-за проблем с сенсорами ракеты.
Как отмечается, это первый военный запуск в истории компании. Первая ступень ракеты после старта успешно вернулась на Землю.
В своем заявлении компания не указала, какой именно объект вывели на орбиту, объяснив, что это секретная информация. Пуск заказало управления военной разведки, которое является оператором спутников-шпионов.
Как сообщал УНН, И.Маск презентовал концепцию подземных транспортных туннелей.