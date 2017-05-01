SpaceX впервые вывела на орбиту спутник по военному заказу

Запуск состоялся в 14:15 по киевскому времени, ракета-носитель Falcon 9 доставила спутник на орбиту. Старт был запланирован на воскресенье, но в последний момент его отложили из-за проблем с сенсорами ракеты.

Как отмечается, это первый военный запуск в истории компании. Первая ступень ракеты после старта успешно вернулась на Землю.

В своем заявлении компания не указала, какой именно объект вывели на орбиту, объяснив, что это секретная информация. Пуск заказало управления военной разведки, которое является оператором спутников-шпионов.

Как сообщал УНН, И.Маск презентовал концепцию подземных транспортных туннелей.