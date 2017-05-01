SpaceX вперше вивела на орбіту супутник на військове замовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Компанія SpaceX на замовлення розвідувального управління США вивела на орбіту космічний апарат під назвою NROL-76, передає УНН з посиланням на BBC Україна.
Запуск відбувся о 14:15 за київським часом, ракета-носій Falcon 9 доставила супутник на орбіту. Старт був запланований на неділю, але в останній момент його відклали через проблеми із сенсорами ракети.
Як зазначається, це перший військовий запуск в історії компанії. Перша ступінь ракети після старту успішно повернулася на Землю.
У своїй заяві компанія не вказала, який саме об’єкт вивели на орбіту, пояснивши, що це секретна інформація. Пуск замовило управління військової розвідки, яке є оператором супутників-шпигунів.
Як повідомляв УНН, І.Маск презентував концепцію підземних транспортних тунелів.