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SpaceX вперше вивела на орбіту супутник на військове замовлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Компанія SpaceX на замовлення розвідувального управління США вивела на орбіту космічний апарат під назвою NROL-76, передає УНН з посиланням на BBC Україна.

SpaceX вперше вивела на орбіту супутник на військове замовлення

Запуск відбувся о 14:15 за київським часом, ракета-носій Falcon 9 доставила супутник на орбіту. Старт був запланований на неділю, але в останній момент його відклали через проблеми із сенсорами ракети.

Як зазначається, це перший військовий запуск в історії компанії. Перша ступінь ракети після старту успішно повернулася на Землю.

У своїй заяві компанія не вказала, який саме об’єкт вивели на орбіту, пояснивши, що це секретна інформація. Пуск замовило управління військової розвідки, яке є оператором супутників-шпигунів.

Як повідомляв УНН, І.Маск презентував концепцію підземних транспортних тунелів.

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