Союзники НАТО приняли пакет помощи для Украины

"Вчера была особая встреча по Комиссии Украина-НАТО для того, чтобы обсудить ситуацию на востоке. Во время этой встречи все союзники выразили поддержку Украине. Союзники приняли всеобъемлющий пакет помощи Украине. Этот пакет состоит из более чем 40 мероприятий для поддержки в 13 ключевых сферах", - рассказал он.

По словам руководителя Представительства НАТО, таким образом Украина будет иметь возможность защитить себя и провести системные реформы.

Также Украина выделят 15 советников, которые будут помогать проводить реформы в сфере безопасности.

"Это касается внедрения гражданского контроля в сфере безопасности и обороны. У нас есть также программы для развития возможностей образования в сфере обороны и поддержка гражданских лиц, работающих в этой сфере", - добавил он.

Напомним, что вчера состоялось внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО.