Союзники НАТО ухвалили пакет допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Союзники НАТО ухвалили всеохоплюючий пакет допомоги Україні. Про це під час міжнародного круглого столу “Україна-НАТО: невійськова співпраця як спільна відповідь гібридним загрозам” повідомив керівник Представництва альянсу в Україні Александер Вінніков, передає кореспондент УНН.
“Вчора була особлива зустріч щодо Комісії України-НАТО для того, щоб обговорити ситуацію на сході. Під час цієї зустрічі всі союзники висловили підтримку Україні. Союзники ухвалили всеохоплюючий пакет допомоги Україні. Цей пакет складається з більш ніж 40 заходів для підтримки у 13 ключових сферах”, — розповів він.
За словами керівника Представництва НАТО, таким чином Україна матиме можливість захистити себе і провести системні реформи.
Також Україні нададуть 15 радників, які допомагатимуть проводити реформи у сфері безпеки.
“Це стосується впровадження цивільного контролю у сфері безпеки та оборони. У нас є також програми для розбудови можливостей освіти у сфері оборони і підтримка цивільних осіб, які працюють в цій сфері”, — додав він.
Нагадаємо, що вчора відбулося позачергове засідання Комісії Україна-НАТО.