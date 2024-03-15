Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Современное оборудование и уникальное бомбоубежище: Литва помогла восстановить школу в Бородянке
При поддержке литовского правительства поврежденную в результате российских обстрелов школу в Бородянке Киевской области было восстановлено с современным учебным оборудованием, энергоэффективным зданием и уникальным автономным подземным хранилищем.
В ГОТ назвали компании, которые с первого апреля будут поставлять продукты питания для ВСУ
Пять компаний будут поставлять продовольствие Вооруженным силам Украины по 13 направлениям, охватывающим всю страну, начиная с 1 апреля по контрактам, подписанным с Государственным оператором материально-технического обеспечения (ГОТ).
Правительство планирует два года выплачивать переселенцам субсидии на аренду жилья - Минсоцполитики
В Минсоцполитики сообщили, что разработали механизм выплаты субсидий на аренду жилья для ВПЛ. При этом сумма субсидии будет корректироваться в зависимости от средней стоимости аренды квартир в регионе, дохода домохозяйства и размера семьи.
ГУР вызвало сбой работы системы онлайн-голосования на выборах в России - источник
Киберспециалисты Главного управления разведки министерства обороны Украины вызвали сбой в работе системы онлайн-голосования на выборах в России.
Ракетная атака рф на Одессу унесла жизни 16 человек, 55 получили ранения - ОВА
Количество погибших в результате российской ракетной атаки на Одессу возросло до 16, еще 55 человек получили ранения и были госпитализированы.
В ОП отреагировали на атаку рф на Одессу: путин в день "выборов" рф посылает миру четкий сигнал
россияне нанесли ракетный удар по Одессе, в результате которого погибло 14 человек, в день фейковых "президентских выборов". Это четкий сигнал о том, что россия будет продолжать вести разрушительные войны, связанные с массовыми убийствами граждан других стран, считает Подоляк.
Надо помочь Украине остановить россию сейчас: Бринк отреагировала на удар россиян по Одессе
Российский ракетный удар по Одессе унес жизни 14 мирных жителей и ранил 46, что заставило посла США призвать Украину немедленно остановить российскую агрессию.
Генсек НАТО анонсировал на Вашингтонском саммите "шаг вперед" для Украины
Генеральный секретарь НАТО заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне станет "шагом вперед" для Украины, после обсуждения с президентом Финляндии поддержки Украины и подготовки к саммиту.
российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке - партизаны
российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке, сообщает партизанское движение "АТЕШ". Кроме того, оккупанты планируют осуществлять провокации и теракты на избирательных участках на оккупированных территориях, чтобы обвинить проукраински настроенное население.
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Гросси роль МАГАТЭ в продвижении глобальной ядерной безопасности
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Генеральным директором МАГАТЭ Гросси роль в содействии мирному использованию ядерных технологий.