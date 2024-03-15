Современное оборудование и уникальное бомбоубежище: Литва помогла восстановить школу в Бородянке

При поддержке правительства Литвы в Бородянке Киевской области восстановили поврежденную в результате российского обстрела школу. Об этом в соцсети Х заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает УНН.

При поддержке правительства Литвы в Бородянке восстановили поврежденную в результате российского обстрела школу. Энергоэффективный трехэтажный дом, современное учебное оборудование, уникальное автономное подземное укрытие - теперь в школе есть все необходимое для комфортного и безопасного обучения детей, - написал Кубраков.

Детали

Он также поблагодарил литовских партнеров за всестороннюю поддержку и выразил уверенность, что она будет только усиливаться.

Напомним

В результате вражеских ударов в Украине разрушено более 200 школ. Еще более 1600 школ получили повреждения, что составляет каждую седьмую школу в Украине.