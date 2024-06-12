На заседании Совета Украина-НАТО "члены Альянса обсудят, как обеспечить предсказуемую поддержку Украине на долгосрочную перспективу". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге накануне министерской встречи, которая состоится 13-14 июня, передает УНН.

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По словам Столтенберга, ожидается, что министры утвердят план, согласно которому НАТО возглавит координацию помощи в сфере безопасности и обучения, что является "ключевым элементом нашего пакета для Украины на Вашингтонском саммите вместе с долгосрочными финансовыми обязательствами".

"Члены Альянса ежегодно предоставляют Украине 40 миллиардов евро военной поддержки. Мы должны поддерживать этот уровень поддержки как минимум и столько, сколько нужно...", - добавил Столтенберг.

НАТО продолжит помогать Украине защищаться таким образом, чтобы союзники не стали участниками войны - Столтенберг

Кроме того, министры обсудят меры по продолжению усиления сдерживания и обороны НАТО.

"Расходы на оборону в Альянсе имеют восходящую траекторию", - подчеркнул Генеральный секретарь. На министерской встрече члены Альянса достигнут прогресса по новому оборонно-промышленному обещанию, которое лидеры должны утвердить в Вашингтоне, чтобы увеличить военное производство и послать сигнал о долгосрочном спросе промышленности. Министры также примут решение по обеспечению необходимых возможностей для новых оборонных планов НАТО, а также обсудят усиление кампании враждебных действий россии в странах НАТО. Министерская встреча также включает встречу Группы ядерного планирования, на которой члены Альянса обсудят текущую адаптацию ядерного потенциала НАТО.

Признавая сложную среду безопасности, Столтенберг подтвердил обязательства НАТО сохранять мир, предотвращать принуждение и сдерживать агрессию.

"Мы усилим нашу поддержку Украины, мы укрепим нашу оборону и пошлем решительный сигнал сдерживания нашим противникам", - подытожил он.