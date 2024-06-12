Рада Україна - НАТО обговорить довгострокову підтримку: йдеться про мінімум 40 млрд євро щороку
Київ • УНН
На майбутньому міністерському засіданні союзники по НАТО обговорять довгострокову передбачувану підтримку оборони України і затвердять план, згідно з яким НАТО очолить координацію допомоги в галузі безпеки і тренувань.
На засіданні Ради Україна-НАТО "члени Альянсу обговорять, як забезпечити передбачувану підтримку Україні на довгострокову перспективу". Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу напередодні міністерської зустрічі, що відбудеться 13-14 червня, передає УНН.
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За словами Столтенберга, очікується, що міністри затвердять план, згідно з яким НАТО очолить координацію допомоги у сфері безпеки та навчання, що є "ключовим елементом нашого пакету для України на Вашингтонському саміті разом із довгостроковими фінансовими зобов’язаннями".
"Члени Альянсу щорічно надають Україні 40 мільярдів євро військової підтримки. Ми повинні підтримувати цей рівень підтримки як мінімум і стільки, скільки потрібно...", — додав Столтенберг.
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Крім того, міністри обговорять заходи щодо продовження посилення стримування та оборони НАТО.
"Витрати на оборону в Альянсі мають висхідну траєкторію", – підкреслив Генеральний секретар. На міністерській зустрічі члени Альянсу досягнуть прогресу щодо нової оборонно-промислової обіцянки, яку лідери мають затвердити у Вашингтоні, щоб збільшити військове виробництво та надіслати сигнал про довгостроковий попит промисловості. Міністри також ухвалять рішення щодо забезпечення необхідних можливостей для нових оборонних планів НАТО, а також обговорять посилення кампанії ворожих дій росії в країнах НАТО. Міністерська зустріч також включає зустріч Групи ядерного планування, на якій члени Альянсу обговорять поточну адаптацію ядерного потенціалу НАТО.
Визнаючи складне середовище безпеки, Столтенберг підтвердив зобов’язання НАТО зберігати мир, запобігати примусу та стримувати агресію.
"Ми посилимо нашу підтримку України, ми зміцнимо нашу оборону та надішлемо рішучий сигнал стримування нашим супротивникам", – підсумував він.