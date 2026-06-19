Совбез ООН 22 июня соберется на заседание из-за недавней массированной атаки россии на Украину

22 июня в 22:00 по киевскому времени по запросу Украины состоится заседание Совета Безопасности ООН в ответ на недавнюю массированную атаку России против Украины. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.

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По словам Сибиги, такие атаки оставляют раны далеко за пределами поля боя – они уносят человеческие жизни, разрушают общины и наносят ущерб культурному наследию, которое хранит память и идентичность нации.

Мы ожидаем, что члены Совета Безопасности направят четкий сигнал: Россия должна осознать, что ни Украина, ни международное сообщество не пойдут на компромисс по принципам Устава ООН и международного права. Настало время положить конец этой войне. Мы благодарны нашим партнерам за солидарность с Украиной и поддержку этих усилий – резюмировал глава МИД.

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Напомним

Ранее в МИД заявили, что созывают экстренные заседания Совета Безопасности ООН, а также соответствующие шаги в рамках ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО в связи с очередными атаками россии против Украины.

Также Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар, который значительно повредил здания Киево-Печерской лавры.