Соцсети покоряет новый символ Дня памяти от украинского художника

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 176920 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 179471 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 263575 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 305532 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155827 просмотра

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Известный харьковский художник и иллюстратор Никита Титов показал в Facebook новую графическую работу ко Дню памяти и примирения 8 мая. Работа так быстро набрала популярность, что ее уже можно назвать неофициальным символом этого дня, передает УНН.

Цитата

"Страшная война, миллионы жертв, режимы, которые не считали человеческие жизни, никогда снова? ...", - отметил художник в соцсети.

Детали

Новая работа Титова сочетает символы нацизма и коммунизма. Пока только в Facebook ее репостнуло более 3000 пользователей.

Справка

В субботу, 8 мая, Украина вместе с Европой будет отмечать День памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-участницами. 9 мая в стране отметят семьдесят шестую годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В памятные даты в столице запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встреча с ветеранами боевых действий и тому подобное.

Напомним

Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка будут привлечены более 11 тыс. правоохранителей.

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