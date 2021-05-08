Соцсети покоряет новый символ Дня памяти от украинского художника
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Известный харьковский художник и иллюстратор Никита Титов показал в Facebook новую графическую работу ко Дню памяти и примирения 8 мая. Работа так быстро набрала популярность, что ее уже можно назвать неофициальным символом этого дня, передает УНН.
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"Страшная война, миллионы жертв, режимы, которые не считали человеческие жизни, никогда снова? ...", - отметил художник в соцсети.
Детали
Новая работа Титова сочетает символы нацизма и коммунизма. Пока только в Facebook ее репостнуло более 3000 пользователей.
Справка
В субботу, 8 мая, Украина вместе с Европой будет отмечать День памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-участницами. 9 мая в стране отметят семьдесят шестую годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В памятные даты в столице запланированы церемонии возложения цветов, тематические выставки, встреча с ветеранами боевых действий и тому подобное.
Напомним
Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий 9 мая, к охране правопорядка будут привлечены более 11 тыс. правоохранителей.