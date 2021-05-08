Соцмережі підкорює новий символ Дня пам'яті від українського художника
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Відомий харківський художник та ілюстратор Нікіта Тітов показав у Facebook нову графічну роботу до Дня пам’яті і примирення 8 травня. Робота так швидко набрала популярність, що її вже можна назвати неофіційним символом цього дня, передає УНН.
Цитата
“Страшна війна, мільйони жертв, режими які не рахували людські життя, ніколи знову?...”, - зазначив художник у соцмережі.
Деталі
Нова робота Тітова поєднує символи нацизму і комунізму. Наразі лише у Facebook її репостнуло понад 3 тисячі користувачів.
Довідково
У суботу, 8 травня, Україна разом з Європою відзначатиме День пам’яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасницями. 9 травня в країні відзначать 76-у річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
У пам’ятні дати у столиці заплановані церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустріч з ветеранами бойових дій тощо.
Нагадаємо
Аби забезпечити безпеку всіх учасників заходів 9 травня, до охорони правопорядку буде залучено понад 11 000 правоохоронців.