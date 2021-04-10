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Социальный эксперимент: японские депутаты носили фейковые животы, чтобы понять трудности беременных

Социальный эксперимент: японские депутаты носили фейковые животы, чтобы понять трудности беременных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Трое членов правящей партии Японии в течение двух дней носили семикилограмовые жилеты, имитирующие живот на позднем сроке беременности и грудь. Об этом сообщает Vice, передает УНН.

Детали

Такако Судзуки, депутат правящей партии Японии инициировала в стенах парламента необычный эксперимент. Женщина решила испытать трех политиков, чтобы те на собственном примере почувствовали тяжесть рабочих будней беременных женщин.

Дискриминация беременных сотрудниц - частое явление в Японии, основанное якобы на их медлительности и неуспеваемости в выполнении поставленных задач.

"Я придумала это, чтобы мужчины смогли испытать все женские проблемы. Ведь то, с чем сталкиваются беременные - это очень трудно. Надеюсь, у нас получится сделать выводы и создать безопасное, отчужденное от негатива общество", - прокомментировала Такако.

Мужчины ежедневно надевали тяжелую куртку, которая имитировала живот беременных женщин. В этих куртках они ходили на работу, посещали магазины и занимались домашними делами. Политики сняли ее только один раз - во время посещения заседания правительства.

Позже чиновники признались, что дополнительный вес обременяет, живот мешает ходить, оборачиваться, наклоняться и делать многие движения. Испытав подобные мучения, депутаты теперь решают, как можно облегчить трудности японок, связанные с беременностью.

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