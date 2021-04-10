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Соціальний експеримент: японські депутати носили фейкові животи, аби зрозуміти труднощі вагітних

Соціальний експеримент: японські депутати носили фейкові животи, аби зрозуміти труднощі вагітних

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Троє членів правлячої партії Японії протягом двох днів носили семикілограмові жилети, що імітують живіт на пізньому терміні вагітності і груди. Про це повідомляє Vice, передає УНН.

Деталі

Такако Судзукі, депутат правлячої партії Японії, ініціювала в стінах парламенту незвичайний експеримент. Жінка вирішила випробувати трьох політиків, щоб ті на власному прикладі відчули складність робочих буднів вагітних жінок.

Дискримінація вагітних співробітниць - часте явище в Японії, засноване нібито на їх повільності і неуспішності у виконанні поставлених завдань.

"Я придумала це, щоб чоловіки змогли випробувати всі жіночі труднощі. Адже те, з чим стикаються вагітні, - це дуже важко. Сподіваюся, у нас вийде зробити висновки і створити безпечне, відчужене від негативу суспільство", - прокоментувала Такако.

Чоловіки щодня одягали важку куртку, яка імітувала живіт вагітних жінок. У цих куртках вони ходили на роботу, відвідували магазини і займалися домашніми справами. Політики зняли її тільки один раз - під час відвідування засідання уряду.

Пізніше чиновники зізналися, що додаткова вага обтяжує, живіт заважає ходити, обертатися, нахилятися і робити багато рухів. Зазнавши подібні муки, депутати тепер вирішують, як можна полегшити труднощі японок, пов'язані з вагітністю.

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