Социалисты побеждают на парламентских выборах в Каталонии после подсчета почти всех голосов

В Испании партия Сальвадора Ильи становится первой политической силой, которая с большим отрывом побеждает "Junts for Catalonia" (Together for Catalonia (JxCat) на парламентских выборах в регионе Каталония. Об этом передает УНН со ссылкой на Sky News и ВВС.

На выборах в региональный парламент в Каталонии, после подсчета 99% голосов, лидирует каталонская социалистическая партия (PSC) под руководством бывшего министра здравоохранения Испании Сальвадора Ильи. Социалисты обогнали партию JxCat, которая выступает за независимость Каталонии. Националистические партии региона впервые за тринадцать лет потеряли большинство в парламенте региона. Впрочем пока остается неопределенность относительно возможных альянсов для правления.

Каталонцы решили, что Партия социалистов Каталонии (PSC) должна возглавить новый этап. Я беру на себя эту ответственность, и как только парламент будет создан, я выражу свою готовность возглавить правительство - заявил Сальвадор Илья.

Таким образом националистические партии региона больше не контролируют региональный парламент. Это наносит удар по движению за независимость.

Ранее партии, выступающие за независимость, добились значительных уступок от центрального правительства Испании, в последние годы они продолжают требовать проведения референдума о независимости.

Республиканские левые Каталонии (ERC) Пере Арагонеса объявили досрочные выборы после того, как не смогли собрать достаточно поддержки для принятия годового бюджета региона.

Закон об амнистии был условием парламентской поддержки, которую JxCat и ERC оказали премьер-министру Испании Педро Санчесу при его вступлении в должность, - это позволило ему сформировать новое центральное правительство в ноябре 2023 года.

Также ожидается, что Карлес Пучдемон (испанский политик, каталонский националист, С января 2016 по октябрь 2017 президент правительства Каталонии. Обвиняется органами юстиции Испании в сепаратизме - ред.), бежавший за границу в 2017 году после неудачной попытки отделения. в Испанию. Перед этими выборами он проводил кампанию с юга Франции.

