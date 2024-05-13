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Соціалісти перемагають на парламентських виборах у Каталонії після підрахунку майже всіх голосів

Соціалісти перемагають на парламентських виборах у Каталонії після підрахунку майже всіх голосів

Київ • УНН

 • 29188 перегляди

Соціалісти на чолі з Сальвадором Ілою отримали більшість місць на парламентських виборах у Каталонії, перемігши партії, що виступають за незалежність, вперше за 13 років.

В Іспанії партія Сальвадора Ільї стає першою політичною силою, яка з великим відривом перемагає "Junts for Catalonia" (Together for Catalonia (JxCat) на парламентських виборах у регіоні Каталонія. Про це передає УНН із посиланням на Sky News та ВВС.

Деталі

На виборах до регіонального парламенту в Каталонії, після підрахунку 99% голосів, лідирує каталонська соціалістична партія (PSC) під керівництвом колишнього міністра охорони здоров'я Іспанії Сальвадора Ільї. Соціалісти обігнали партію JxCat, яка виступає за незалежність Каталонії. Націоналістичні партії регіону уперше за тринадцять років втратили більшість у парламенті регіону. Втім поки залишається невизначеність щодо можливих альянсів для правління.

Каталонці вирішили, що Партія соціалістів Каталонії (PSC) повинна очолити новий етап. Я беру на себе цю відповідальність, і як тільки парламент буде створено, я висловлю свою готовність очолити уряд

- заявив Сальвадор Ілья.

Довідка

Таким чином націоналістичні партії регіону більше не контролюють регіональний парламент. Це завдає удару по руху за незалежність.

Раніше партії, які виступають за незалежність, добилися значних поступок від центрального уряду Іспанії, в останні роки вони продовжують вимагати проведення референдуму про незалежність.

Республіканські ліві Каталонії (ERC) Пере Арагонеса оголосили дострокові вибори після того, як не змогли зібрати достатньо підтримки для ухвалення річного бюджету регіону.

Закон про амністію був умовою парламентської підтримки, яку JxCat і ERC надали прем’єр-міністру Іспанії Педро Санчесу при його вступі на посаду, - це дозволило йому сформувати новий центральний уряд у листопаді 2023 року.

Також очікується, що Карлес Пучдемон (іспанський політик, каталонський націоналіст, З січня 2016 по жовтень 2017 президент уряду Каталонії. Звинувачується органами юстиції Іспанії у сепаратизмі - ред.), який втік за кордон у 2017 році після невдалої спроби відокремлення, скористається амністією та повернеться до Іспанії. Перед цими виборами він проводив кампанію з півдня Франції.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про те, що не піде у відставку та пообіцяв, що все буде по-іншому. 

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Ігор Тележніков

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