ВТО не будет рассматривать заявку беларуси на вступление из-за ее соучастия в войне с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Соединенные Штаты, Европейский союз и в основном западные союзники заблокировали заявку беларуси на вступление во Всемирную торговую организацию, заявив, что ее соучастие в российском вторжении в Украину делает ее непригодной для членства в глобальной торговой группе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Торговая группа в четверг заявила, что решительно осуждает неспровоцированную военную агрессию россии против Украины, которую поддерживает беларусь.
"Мы осуждаем беларусь за соучастие в российской агрессии, что несовместимо с ценностями и принципами ВТО и справедливого правового порядка", — говорится в заявлении.
"По этим причинам мы пришли к выводу, что беларусь непригодна для членства в ВТО. Мы не будем далее рассматривать ее заявку на вступление", — заявили в организации.
В состав группы входят Албания, Австралия, Великобритания, Канада, Исландия, Япония, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Южная Корея и Украина.
Ранее
Как писал УНН, по данным украинского Генштаба, продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил беларуси в российской агрессии против Украины. Вблизи украинской границы находятся до четырех батальонных тактических групп из состава вс беларуси.