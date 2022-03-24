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ВТО не будет рассматривать заявку беларуси на вступление из-за ее соучастия в войне с Украиной

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Соединенные Штаты, Европейский союз и в основном западные союзники заблокировали заявку беларуси на вступление во Всемирную торговую организацию, заявив, что ее соучастие в российском вторжении в Украину делает ее непригодной для членства в глобальной торговой группе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

ВТО не будет рассматривать заявку беларуси на вступление из-за ее соучастия в войне с Украиной

Детали

Торговая группа в четверг заявила, что решительно осуждает неспровоцированную военную агрессию россии против Украины, которую поддерживает беларусь.

"Мы осуждаем беларусь за соучастие в российской агрессии, что несовместимо с ценностями и принципами ВТО и справедливого правового порядка", — говорится в заявлении.

"По этим причинам мы пришли к выводу, что беларусь непригодна для членства в ВТО. Мы не будем далее рассматривать ее заявку на вступление", — заявили в организации.

В состав группы входят Албания, Австралия, Великобритания, Канада, Исландия, Япония, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Южная Корея и Украина.

Ранее

Как писал УНН, по данным украинского Генштаба, продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил беларуси в российской агрессии против Украины. Вблизи украинской границы находятся до четырех батальонных тактических групп из состава вс беларуси.

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