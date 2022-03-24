ВТО не будет рассматривать заявку беларуси на вступление из-за ее соучастия в войне с Украиной

Детали

Торговая группа в четверг заявила, что решительно осуждает неспровоцированную военную агрессию россии против Украины, которую поддерживает беларусь.

"Мы осуждаем беларусь за соучастие в российской агрессии, что несовместимо с ценностями и принципами ВТО и справедливого правового порядка", — говорится в заявлении.

"По этим причинам мы пришли к выводу, что беларусь непригодна для членства в ВТО. Мы не будем далее рассматривать ее заявку на вступление", — заявили в организации.

В состав группы входят Албания, Австралия, Великобритания, Канада, Исландия, Япония, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Южная Корея и Украина.

Ранее

Как писал УНН, по данным украинского Генштаба, продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил беларуси в российской агрессии против Украины. Вблизи украинской границы находятся до четырех батальонных тактических групп из состава вс беларуси.