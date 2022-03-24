СОТ не розглядатиме заявку білорусі на вступ через її співучасть у війні з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Сполучені Штати, Європейський союз і в основному західні союзники заблокували заявку білорусі на вступ до Світової організації торгівлі, заявивши, що її співучасть у російському вторгненні в Україну робить її непридатною для членства в глобальній торговельній групі, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Торгова група в четвер заявила, що рішуче засуджує неспровоковану військову агресію росії проти України, яку підтримує білорусь.
"Ми засуджуємо білорусь за співучасть в російській агресії, що несумісне з цінностями і принципами СОТ і справедливого правового порядку", — йдеться в заяві.
"З цих причин ми дійшли висновку, що білорусь непридатна для членства у СОТ. Ми не будемо далі розглядати її заявку на вступ", - заявили в організації.
До складу Групи входять Албанія, Австралія, Велика Британія, Канада, Ісландія, Японія, Чорногорія, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Південна Корея та Україна.
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Як писав УНН, за даними українського Генштабу, продовжує зберігатися ймовірність участі окремих підрозділів збройних сил білорусі в російській агресії проти України. Поблизу українського кордону знаходяться до чотирьох батальйонних тактичних груп зі складу зс білорусі.