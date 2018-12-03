Соратница Меркель: Путин заставил ЕС вернуться к вопросу "Северного потока-2"

В частности, она отметила необходимость вернуться к дискуссии о необходимости строительства газопровода "Северный поток-2". По словам Крамп-Карренбауэр, своими действиями в районе Черного моря Путин сам заставил Брюссель вернуться к этому вопросу. Она отметила, что полный отказ от политической поддержки проекта является "слишком радикальным", впрочем Берлин может сократить объемы газа, который будет поставляться по этому газопроводу.

Также она предложила запретить российским судам из региона Азовского моря заходить в европейские и американские порты.

"Я считаю, что наша линия поведения еще не достигла нужной жесткости. Иначе Путин не решился бы на этот шаг", - заявила претендент на должность председателя Христианско-демократического союза (ХДС), комментируя конфликт в Керченском проливе.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.