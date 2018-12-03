Соратниця Меркель: Путін змусив ЄС повернутися до питання "Північного потоку-2"

Зокрема, вона наголосила на необхідності повернутися до дискусії про необхідність будівництва газопроводу "Північний потік-2". За словами Крамп-Карренбауер, своїми діями у районі Чорного моря Путін сам змусив Брюссель повернутися до цього питання. Вона зазначила, що повна відмова від політичної підтримки проекту є "занадто радикальною", втім Берлін може скоротити обсяги газу, який постачатиметься цим газопроводом.

Також вона запропонувала заборонити російським суднам з регіону Азовського моря заходити в європейські та американські порти.

"Я вважаю, що наша лінія поведінки ще не досягла потрібної жорсткості. Інакше Путін не наважився б на цей крок", - заявила претендент на посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), коментуючи конфлікт у Керченській протоці.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.