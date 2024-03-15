"Соответствуют аналогичным процедурам в странах НАТО": приняли порядок по восстановлению освобожденных из плена защитников

Правительство Украины приняло постановление о восстановлении освобожденных из плена военных и гражданских лиц после их освобождения, мер по их реинтеграции и постизоляционного сопровождения, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Сегодня правительство Украины приняло важное постановление "Об утверждении Порядка проведения восстановительных (постизоляционных, реинтеграционных) мероприятий, мероприятий по адаптации, поддержке (сопровождению) лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения", - сообщили в Центре в Telegram.

Указано, что государственные учреждения при работе с освобожденными из плена защитниками встретили ряд проблем. И теперь работа по восстановлению личного состава будет проходить комплексно, с предоставлением медицинской, реабилитационной, психологической помощи и социальных услуг. Порядок предлагает уникальную модель полной диагностики, непрерывный процесс лечения и реабилитации:

- Восстановление предполагается в специализированных центрах и определенных МОЗ Украины учреждениях здравоохранения по единым стандартам и протоколам, с минимальными затратами времени на перемещение пациентов.

- Разработанные алгоритмы соответствуют аналогичным процедурам в странах НАТО и могут быть распространены на категории освобожденных гражданских лиц и впоследствии - на раненых военнослужащих.

Мероприятия по реинтеграции и постизоляционного сопровождения будут осуществляться:

- Минобороны, МВД, СБУ, УГО Украины и СВРУ - в отношении уволенных защитников Украины, в обязательном порядке;

- Минздрав, Минсоцполитики, МВД, СБУ - в отношении уволенных гражданских лиц с их согласия.

Как отмечается, разработка документа началась в марте 2023 года по инициативе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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