Сообщник депутата Скороход пошел на сделку со следствием по делу о взятке

Сообщник народного депутата Анны Скороход пошел на сделку со следствием по делу о даче взятки в размере 205 тысяч долларов США. Это соглашение утвердил Высший антикоррупционный суд Украины, сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Детали

По данным САП, обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении и обязался дать разоблачительные показания в отношении других соучастников.

Фигуранта признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к даче неправомерной выгоды (взятки), совершенное в отношении должностного лица, занимающего особо ответственное положение, или организованной группой лиц).

Санкция статей предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. В то же время фигуранта освободили с испытанием с установлением испытательного срока и возложением установленных судом обязанностей.

Напомним

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу народного депутата Анны Скороход, которую подозревают в даче взятки в размере 250 тысяч долларов США за решение вопроса о применении санкций СНБО.