Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина

Первое и самое главное правило спокойного сна — это исключить негативный информационный поток перед тем, как ложиться спать. К нему также относятся ток-шоу и фильмы. В том числе боевики и фильмы о насилии.

Также он напоминает, что необходимо самоизолироваться и соблюдать все пункты карантина.

“Второе, для того, чтобы успокоиться необходимо, делать физические упражнения, например йога. Займитесь йогой, есть вебинары. Но, физические нагрузки должны закончиться до 19:00. Также главное с ними не переусердствовать, так как сильные физические нагрузки снижают иммунитет”, — рассказывает Погорецкий.

Кроме этого, нужно проветривать помещения, температура в комнате для полноценного нормального сна должна быть 20 градусов.

Сомнолог добавляет, что сейчас самое время для того, чтобы обучиться тому, на что ранее не было времени.

“Необходимо решить все дела и проблемы, которые накопились за годы и десятилетия, сделайте генеральную уборку в квартире, вы устанете, и когда глазки начнут закрываться не надо будет никаких таблеток. Кстати, идеальной таблетки для сна не существует”, — отмечает он.

Погорецкий акцентирует внимание на том, что необходимо есть продукты богатые триптофаном: мясо индейки, кролика, различные разновидности голландского сыра, орехи, сырые тыквенные семечки, каши, спелая вишня, нежирная моцарелла, бананы.

“И больше обнимашек”, — подытожил он.

Помимо советов, Погорецкий рассказал, что очень многие болезни начинаются из-за отсутствия культуры сна.

“Необходимо наладить культуру сна. Все мы находимся в группе риска, если нарушен сон. Есть шансы, даже подловив вирус, не попасть в группу тяжелых пациентов. Это можно сделать за счет улучшения иммунитета, а его улучшить, за счет улучшения качества сна”, — заявляет сомнолог.

Он рекомендует отрепетировать за время карантина соблюдения правил культуры сна: научиться в 22:00 ложиться спать. При этом в комнате должна быть темнота и тишина.

“Компьютеры, планшеты, мобильные телефоны в спальню не брать. Перед сном принимаем теплый душ, чтобы расслабиться, утром — контрастный душ, чтобы проснуться”, — делиться советом он.

Также, по его мнению, в группе риска, тех, кто может заразиться коронавирусом, находятся люди с проблемами сна.

“В группе риска зацепить коронавирус находятся 80% гипертоников, в стране у нас 12 млн гипертоников. 80% из них имеют нарушения дыхания во сне. Мы должны понимать, что мы говорим не только лишь о коронавирусе, а вообще на перспективу. Там где есть гипоксия (нарушения дыхания во сне — ред.) — снижается иммунитет”, — сообщает Погорецкий.

Так, любое нарушение сна снижает иммунитет: храп, бессонница, ночные работы, суточные дежурства, стрессовая ситуация, которая сейчас возникает.

В группу риска попадают все люди с низким иммунитетом, в группу риска по коронавирусу из-за нарушения дыхания попадают дети, беременные и крупные мужчины с гипертонией, сахарным диабетом, метаболическим синдромом, с лишним весом или на общей усталости на фоне бессонницы, проблемы с щитовидкой и психиатрией, астмой", — добавляет он.

Как сообщал УНН, психолог назвала правила, которые помогут достичь комфорта в семье во время карантина.