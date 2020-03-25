Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79669 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 94750 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101295 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100663 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108328 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95722 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104093 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106286 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131270 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130387 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 93016 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 96019 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

5 марта, 18:16 • 44025 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

18:37 • 101386 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

20:07 • 35457 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 108325 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 114312 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 142436 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 185103 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 169768 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 96030 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 104848 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 110322 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 108608 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 108109 просмотра
Актуальное
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина

Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина

Киев  •  УНН

 • 56598 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. На качество сна влияет много факторов: еда, физические загрузки, стресс, усталость. Чтобы нормализовать сон и улучшить его, необходимо придерживаться основных правил. Этими секретами сомнолог Юрий Погорецкий поделился с читателями УНН.

Первое и самое главное правило спокойного сна — это исключить негативный информационный поток перед тем, как ложиться спать. К нему также относятся ток-шоу и фильмы. В том числе боевики и фильмы о насилии.

Также он напоминает, что необходимо самоизолироваться и соблюдать все пункты карантина.

“Второе, для того, чтобы успокоиться необходимо, делать физические упражнения, например йога. Займитесь йогой, есть вебинары. Но, физические нагрузки должны закончиться до 19:00. Также главное с ними не переусердствовать, так как сильные физические нагрузки снижают иммунитет”, — рассказывает Погорецкий.

Кроме этого, нужно проветривать помещения, температура в комнате для полноценного нормального сна должна быть 20 градусов.

Сомнолог добавляет, что сейчас самое время для того, чтобы обучиться тому, на что ранее не было времени.

“Необходимо решить все дела и проблемы, которые накопились за годы и десятилетия, сделайте генеральную уборку в квартире, вы устанете, и когда глазки начнут закрываться не надо будет никаких таблеток. Кстати, идеальной таблетки для сна не существует”, — отмечает он.

Погорецкий акцентирует внимание на том, что необходимо есть продукты богатые триптофаном: мясо индейки, кролика, различные разновидности голландского сыра, орехи, сырые тыквенные семечки, каши, спелая вишня, нежирная моцарелла, бананы.

“И больше обнимашек”, — подытожил он.

Помимо советов, Погорецкий рассказал, что очень многие болезни начинаются из-за отсутствия культуры сна.

“Необходимо наладить культуру сна. Все мы находимся в группе риска, если нарушен сон. Есть шансы, даже подловив вирус, не попасть в группу тяжелых пациентов. Это можно сделать за счет улучшения иммунитета, а его улучшить, за счет улучшения качества сна”, — заявляет сомнолог.

Он рекомендует отрепетировать за время карантина соблюдения правил культуры сна: научиться в 22:00 ложиться спать. При этом в комнате должна быть темнота и тишина.

“Компьютеры, планшеты, мобильные телефоны в спальню не брать. Перед сном принимаем теплый душ, чтобы расслабиться, утром — контрастный душ, чтобы проснуться”, — делиться советом он.

Также, по его мнению, в группе риска, тех, кто может заразиться коронавирусом, находятся люди с проблемами сна.

“В группе риска зацепить коронавирус находятся 80% гипертоников, в стране у нас 12 млн гипертоников. 80% из них имеют нарушения дыхания во сне. Мы должны понимать, что мы говорим не только лишь о коронавирусе, а вообще на перспективу. Там где есть гипоксия (нарушения дыхания во сне — ред.) — снижается иммунитет”, — сообщает Погорецкий.

Так, любое нарушение сна снижает иммунитет: храп, бессонница, ночные работы, суточные дежурства, стрессовая ситуация, которая сейчас возникает.

В группу риска попадают все люди с низким иммунитетом, в группу риска по коронавирусу из-за нарушения дыхания попадают дети, беременные и крупные мужчины с гипертонией, сахарным диабетом, метаболическим синдромом, с лишним весом или на общей усталости на фоне бессонницы, проблемы с щитовидкой и психиатрией, астмой", — добавляет он.

Как  сообщал УНН, психолог назвала правила, которые помогут достичь комфорта в семье во время карантина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы