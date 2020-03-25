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Сомнолог розповів, як поліпшити якість сну на тлі стресу через карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. На якість сну впливає багато чинників: їжа, фізичні навантаження, стрес, втома. Щоб нормалізувати сон і поліпшити його, необхідно дотримуватися основних правил. Цими секретами сомнолог Юрій Погорецький поділився з читачами УНН.

Перше і найголовніше правило спокійного сну - це виключити негативний інформаційний потік перед тим, як лягати спати. До нього також відносяться ток-шоу і фільми. У тому числі бойовики і фільми про насильство.

Також він нагадує, що необхідно самоізолюватись і дотримуватися всіх пунктів карантину.

"Друге, для того, щоб заспокоїтися необхідно, робити фізичні вправи, наприклад - йога. Займіться йогою, є вебінари. Але, фізичні навантаження повинні закінчитися до 19:00. Також головне з ними не перестаратися, так як сильні фізичні навантаження знижують імунітет", - розповідає Погорецький.

Крім цього, потрібно провітрювати приміщення, температура в кімнаті для повноцінного нормального сну повинна бути 20 градусів.

Сомнолог додає, що зараз саме час для того, щоб навчитися тому, на що раніше не було часу.

"Необхідно вирішити всі справи і проблеми, які накопичилися за роки і десятиліття, зробіть генеральне прибирання в квартирі, ви втомитеся, і коли очі почнуть закриватися не треба буде ніяких таблеток. До речі, ідеальної таблетки для сну не існує", - відзначає він.

Погорецький акцентує увагу на тому, що необхідно їсти продукти багаті триптофаном: м'ясо індички, кролика, різні різновиди голландського сиру, горіхи, сире гарбузове насіння, каші, стиглі вишні, нежирну моцареллу, банани.

"І більше обнімашок", - підсумував він.

Крім порад, Погорецький розповів, що дуже багато хвороб починаються через відсутність культури сну.

"Необхідно налагодити культуру сну. Всі ми знаходимося в групі ризику, якщо порушений сон. Є шанси, навіть підловивши вірус, не потрапити в групу важких пацієнтів. Це можна зробити за рахунок поліпшення імунітету, а його поліпшити, за рахунок поліпшення якості сну", - заявляє сомнолог.

Він рекомендує відрепетирувати за час карантину дотримання правил культури сну: навчитися о 22:00 лягати спати. При цьому в кімнаті повинна бути темрява і тиша.

"Комп'ютери, планшети, мобільні телефони в спальню не брати. Перед сном приймаємо теплий душ, щоб розслабитися, вранці - контрастний душ, щоб прокинутися", - ділитися порадою він.

Також, на його думку, в групі ризику серед тих, хто може заразитися коронавірусом, є люди з проблемами сну.

"У групі ризику зачепити коронавірус знаходяться 80% гіпертоніків, в країні у нас 12 млн гіпертоніків. 80% з них мають порушення дихання уві сні. Ми повинні розуміти, що ми говоримо не тільки про коронавіруси, а взагалі на перспективу. Там де є гіпоксія (порушення дихання уві сні - ред.) - знижується імунітет", - повідомляє Погорецький.

Так, будь-яке порушення сну знижує імунітет: хропіння, безсоння, нічні роботи, добові чергування, стресова ситуація, яка зараз виникає.

До групи ризику потрапляють всі люди з низьким імунітетом, в групу ризику коронавірусу через порушення дихання потрапляють діти, вагітні та крупні чоловіки з гіпертонією, цукровим діабетом, метаболічним синдромом, із зайвою вагою або загальною втомою на тлі безсоння, з проблемами з щитовидкою і психіатрією, астмою", - додає він.

Як повідомляв УНН, психолог назвала правила, які допоможуть досягти комфорту в сім'ї під час карантину.

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