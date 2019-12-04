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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 100478 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 61797 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 101207 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114214 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145382 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146838 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139962 просмотра

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Актуальное
Сольский рассказал о новых законопроектах по рынку земли

Сольский рассказал о новых законопроектах по рынку земли

Киев  •  УНН

 • 11207 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В комитете ВР по вопросам аграрной и земельной политики готовят новые законопроекты о введении рынка земли в Украине, в частности, о контроле за концентрацией земли в одни руки и финансовой поддержке. Об этом во время парламентских слушаний в зале заседаний ВР по рынку земли заявил председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

"Готовятся еще законопроекты по контролю за концентрацией, финансовой поддержки и прочее. Земли государственной собственности по этим законопроектам передаются в коммунальную собственность, есть ограничения по полномочиям и по лотам, которые выставляются до 20 гектаров для обеспечения малым и средним хозяйствам принимать в них участие", - отметил Сольский.

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Напомним, народные депутаты Украины, при заблокированной фракцией "Оппозиционная платформа - за жизнь" трибуне и криках "Позор!", приняли в первом чтении законопроект 2178-10 по внедрению рынка земли. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.

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