Сольський розповів про нові законопроекти щодо ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У комітеті ВР з питань аграрної та земельної політики готують нові законопроекти щодо запровадження ринку землі в Україні, зокрема, про контроль за концентрацією землі в одні руки та фінансову підтримку. Про це під час парламентських слухань у залі засідань ВР щодо ринку землі заявив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.
“Готуються ще законопроекти щодо контролю за концентрацією, фінансовою підтримки та інше. Землі державної власності по цих законопроектах передаються у комунальну власність, є обмеження по повноваженнях і по лотах, які виставляються до 20 гектарів для забезпечення малим та середнім господарствам брати у них участь”, — зазначив Сольський.
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Нагадаємо, народні депутати України, при заблокованій фракцією “Опозиційна платформа — за життя” трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект 2178-10 щодо запровадження ринку землі. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.