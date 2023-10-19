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Соловьев - новый адвокат Алексея Навального. Трое предыдущих защитников оппозиционера арестованы

Киев • УНН

 • 322620 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Оппозиционер и российский политик Алексей Навальный нашел нового адвоката. Им стал Леонид Соловьев - юрист, который ранее защищал интересы представителей российского медиасообщества, в частности бывшего издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. К защите Навального также планируют привлечь еще одного адвоката, сообщает УНН, ссылаясь на данные росСМИ.

Соловьев - новый адвокат Алексея Навального. Трое предыдущих защитников оппозиционера арестованы

Детали

Известно, что Леонид Соловьев представляет интересы Навального по двум искам.

Однако работа с подзащитным якобы затруднена - Соловьева то не пускают в зал, где проходит суд, в связи с чем один из исков рассматривается без защитника. То адвокату не дают связаться с подзащитным по видеосвязи в комнате для встреч, ссылаясь на "технические неполадки".

Также сообщается, что несмотря на такие перипетии, к защите Навального планируют привлечь еще одного адвоката, который будет участвовать в заседании по искам политика 18 октября. К защите Навального должен присоединиться юрист Алексей Цветков.

Трех адвокатов, которые ранее защищали Навального и представляли его в судах - Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина - арестовал российский суд. Силовики провели обыск в коллегии адвокатов "Далет", к которой имеют отношение Липцер и Сергунин.

В целом российское следствие обвинило Кобзева, Липцера и Сергунина в участии в экстремистском сообществе. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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