Соловьев - новый адвокат Алексея Навального. Трое предыдущих защитников оппозиционера арестованы

Детали

Известно, что Леонид Соловьев представляет интересы Навального по двум искам.

Однако работа с подзащитным якобы затруднена - Соловьева то не пускают в зал, где проходит суд, в связи с чем один из исков рассматривается без защитника. То адвокату не дают связаться с подзащитным по видеосвязи в комнате для встреч, ссылаясь на "технические неполадки".

Также сообщается, что несмотря на такие перипетии, к защите Навального планируют привлечь еще одного адвоката, который будет участвовать в заседании по искам политика 18 октября. К защите Навального должен присоединиться юрист Алексей Цветков.

Трех адвокатов, которые ранее защищали Навального и представляли его в судах - Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина - арестовал российский суд. Силовики провели обыск в коллегии адвокатов "Далет", к которой имеют отношение Липцер и Сергунин.

В целом российское следствие обвинило Кобзева, Липцера и Сергунина в участии в экстремистском сообществе. Им грозит до шести лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд Гиркина: решение об аресте известного командира из так называемой "днр" оставили без изменений