Соловйов - новий адвокат Олексія Навального. Троє попередніх захисників опозиціонера заарештовані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Опозиціонер і російський політик Олексій Навальний знайшов нового адвоката. Ним став Леонід Соловйов - юрист, який раніше захищав інтереси представників російської медіаспільноти, зокрема колишнього видавця "Медіазони" Петра Верзилова. До захисту Навального також планують залучити ще одного адвоката, повідомляє УНН, посилаючись на дані росЗМІ.
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Наразі відомо, що Леонід Соловйов представляє інтереси Навального за двома позовами.
Проте робота з підзахисним нібито ускладнена - Соловйова то не пускають до зали, де проходить суд, у зв'язку з чим один із позовів розглядається без захисника. То адвокату не дають зв'язатися з підзахисним по відеозв'язку в кімнаті для зустрічей, посилаючись на "технічні неполадки".
Також повідомляють, що попри такі перипетії, до захисту Навального планують залучити ще одного адвоката, який братиме участь у засіданні за позовами політика 18 жовтня. До захисту Навального має долучитися юрист Олексій Цвєтков.
Трьох адвокатів, які раніше захищали Навального і представляли його в судах - Вадима Кобзєва, Олексія Ліпцера та Ігоря Сергуніна - заарештував російський суд. Силовики провели обшук у колегії адвокатів "Далет", до якої мають стосунок Ліпцер і Сергунін.
Загалом російське слідство звинуватило Кобзєва, Ліпцера та Сергуніна в участі в екстремістському співтоваристві. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.
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