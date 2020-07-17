Сегодня завершается основная сессия ВНО-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Тестированием по химии 17 июля завершается основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.
"17 июля состоится внешнее независимое оценивание по химии. Более 14 тысяч человек в 74 пунктах тестирования в течение 150 минут будут выполнять задачи сертификационной работы по химии. Тест насчитывает 52 задачи, за правильное выполнение которых можно набрать 74 балла", - говорится в сообщении.
Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО.
"Украинский и региональные центры оценивания просят участников ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правила социального дистанцирования, не забывать, что безопасность - общее дело", - указали в УЦОКО.
Напомним, основная сессия ВНО-2020 началась 25 июня. Последнее тестирование основной сессии ВНО - по химии - состоится 17 июля.
Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания начнется 24 июля и продлится до 10 августа.