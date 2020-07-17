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Сьогодні завершується основна сесія ЗНО-2020

Сьогодні завершується основна сесія ЗНО-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Тестуванням з хімії 17 липня завершується основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2020 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу УЦОЯО.

"17 липня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Понад 14 тисяч осіб у 74 пунктах тестування протягом 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи з хімії. Тест налічує 52 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 74 бали", - йдеться у повідомленні.

Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

"Український і регіональні центри оцінювання просять учасників ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не забувати, що безпека – спільна справа", - вказали в УЦОЯО.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 розпочалась 25 червня. Останнє тестування основної сесії ЗНО – з хімії – відбудеться 17 липня.

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 24 липня і триватиме до 10 серпня.

Українські Національні Новини

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