Сьогодні завершується основна сесія ЗНО-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Тестуванням з хімії 17 липня завершується основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2020 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу УЦОЯО.
"17 липня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з хімії. Понад 14 тисяч осіб у 74 пунктах тестування протягом 150 хвилин виконуватимуть завдання сертифікаційної роботи з хімії. Тест налічує 52 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 74 бали", - йдеться у повідомленні.
Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.
"Український і регіональні центри оцінювання просять учасників ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не забувати, що безпека – спільна справа", - вказали в УЦОЯО.
Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 розпочалась 25 червня. Останнє тестування основної сесії ЗНО – з хімії – відбудеться 17 липня.
Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 24 липня і триватиме до 10 серпня.