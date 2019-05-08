Сегодня заседание по делу экс-беркутовца Марчука не состоялось
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня судебное заседание по делу командира подразделения "Беркут" Руслана Марчука по обвинению бывшего руководителя спецподразделения "Беркут" Руслана Марчука в разгоне Евромайдана было отложено. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Шевченковского районного суда Киева.
"Судебное заседание (по делу командира подразделения "Беркут" Руслана Марчука в Шевченковском районном суде Киева, на котором должен был состояться допрос последнего потерпевшего по этому делу Сергея Мельниченко - ред.) Отложили в связи с неявкой прокурора", - сказали в пресс-службе.
Также в суде отметили, что дата переноса пока не известна.
Напомним, в 2018 году управление специальных расследований Генпрокуратуры Украины сообщило о подозрении бывшему милиционеру за превышение служебных обязанностей и служебный подлог по делу Евромайдана.
Всеукраинская акция протеста Евромайдан началась 21 ноября 2013. Ее причиной стал отказ администрации Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.
После силового разгона студентов 30 ноября и принятия 16 января "диктаторских законов" протесты перешли в активную фазу, и в феврале 2014 завершились бегством экс-президента Украины Виктора Януковича.
Во время Евромайдана в Украине погибло более 100 человек.