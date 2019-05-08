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Сьогодні засідання у справі екс-беркутівця Марчука не відбулося

Сьогодні засідання у справі екс-беркутівця Марчука не відбулося

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Сьогодні судове засідання у справі командира підрозділу "Беркут" Руслана Марчука за обвинуваченням колишнього керівника спецпідрозділу "Беркут" Руслана Марчука у розгоні Євромайдану було відкладено. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Шевченківського районного суду Києва.

"Судове засідання (у справі командира підрозділу "Беркут" Руслана Марчука у Шевченківському районному суді м. Києва, на якому повинно було відбутися допит останнього потерпілого по цій справі Сергія Мельниченка –ред.) відклали у зв’язку з неявкою прокурора", - сказали в прес-службі.

Також у суді зазначили, що дата перенесення наразі не відома.

Нагадаємо, у 2018 році управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України повідомило про підозру колишньому міліціонеру за перевищення службових обов'язків та службове підроблення у справі Євромайдану.

Всеукраїнська акція протесту Євромайдан почалась 21 листопада 2013 року. Її спричинила відмова адміністрації Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з ЄС.

Після силового розгону студентів 30 листопада й ухвалення 16 січня “диктаторських законів” протести перейшли в активну фазу, і в лютому 2014 року завершились втечею екс-президента України Віктора Януковича.

Під час Євромайдану в Україні загинуло понад 100 людей.

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