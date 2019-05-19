Сегодня закрывают пешеходный мост на Аллее Героев Небесной Сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. С 20 мая по 20 августа из-за ремонт закроют движение на пешеходном мосту на Аллее Героев Небесной Сотни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации.
С 8:00 20 мая до 20 августа в связи с выполнением ремонтных работ на пешеходном мосту на ул. Институтской будет закрыто движение пешеходов.
Закрытие моста связано с выполнением ремонтных работ.
Как сообщал УНН, недавно было отремонтировано пешеходный мост на пересечении ул. Борщаговской и ул. Вадима Гетьмана.