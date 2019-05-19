Сегодня закрывают пешеходный мост на Аллее Героев Небесной Сотни

С 8:00 20 мая до 20 августа в связи с выполнением ремонтных работ на пешеходном мосту на ул. Институтской будет закрыто движение пешеходов.

Закрытие моста связано с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНН, недавно было отремонтировано пешеходный мост на пересечении ул. Борщаговской и ул. Вадима Гетьмана.