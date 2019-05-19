Сьогодні закривають пішохідний міст на Алеї Героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Із 20 травня до 20 серпня через ремонт закриють рух на пішохідному мосту на Алеї Героїв Небесної Сотні. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прес-служби Київської міської державної адміністрації.
Із 08:00 20 травня до 20 серпня у зв’язку із виконанням ремонтних робіт на пішохідному мосту на вул. Інститутській буде закрито рух пішоходів.
Закриття мосту пов’язане з виконанням ремонтних робіт.
Як повідомляв УНН, нещодавно було відремонтовано пішохідний міст на перетині вул. Борщагівської та вул. Вадима Гетьмана.