Сегодня Всемирный день футбола

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 100424 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 61665 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 101190 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114198 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145371 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146833 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139960 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 181917 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116634 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Каждый год, 10 декабря, по решению Организации Объединенных Наций (ООН) отмечается Всемирный день футбола, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины.

"Поздравляем! Хотим пожелать в любое время года и в любую погоду отличной игры, безупречных голов, неоспоримых побед, преданных болельщиков", - говорится в поздравлении НОК на официальной странице в Facebook.

Напомним, стало известно, на сколько матчах УПЛ будет работать система "VAR". 

Как сообщал УНН, в 17 чемпионате Украины по футболу львовские "Карпаты" потерпели разгромное домашнее поражение от "Десны".

Ранее сообщалось, что во время матча 17-го тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" дома в меньшинстве уступило луганской "Заре" и опустилось на третье место в общем зачете УПЛ.

Напомним, Королевская федерация футбола Испании (RFEF) приняла решение установить статую нападающего и капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

Украинские Национальные Новости

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