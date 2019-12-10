Сегодня Всемирный день футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Каждый год, 10 декабря, по решению Организации Объединенных Наций (ООН) отмечается Всемирный день футбола, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины.
"Поздравляем! Хотим пожелать в любое время года и в любую погоду отличной игры, безупречных голов, неоспоримых побед, преданных болельщиков", - говорится в поздравлении НОК на официальной странице в Facebook.
Напомним, стало известно, на сколько матчах УПЛ будет работать система "VAR".
Как сообщал УНН, в 17 чемпионате Украины по футболу львовские "Карпаты" потерпели разгромное домашнее поражение от "Десны".
Ранее сообщалось, что во время матча 17-го тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" дома в меньшинстве уступило луганской "Заре" и опустилось на третье место в общем зачете УПЛ.
Напомним, Королевская федерация футбола Испании (RFEF) приняла решение установить статую нападающего и капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.