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"Динамо" проиграло "Заре" в "матче за второе место" в Киеве

"Динамо" проиграло "Заре" в "матче за второе место" в Киеве

Киев  •  УНН

 • 12253 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во время матча 17-го тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" дома в меньшинстве уступило луганской "Заре" и опустилось на третье место в общем зачете УПЛ. Об этом сообщает УНН.

Луганчане сразу взяли игру под свой контроль и забило "Динамо" уже на 6-ой минуте - отличился Богдан Михайличенко, однако "динамовцы" отыгрались еще в первом тайме - на 22-й минуте счет сравнял Беньямин Вербич.

В начале второго тайма динамовцы остались в меньшинстве, когда за повторное предупреждение был удален венгерский легионер Тамаш Кадар.

"Заря" результативно использовала численное преимущество - на 56-й минуте мяч забил Дмитрий Хомченовский.

"Динамо" проиграло "Заре" 1:2 и с 33 очками опустилось на третье место, "Заря" таким образом единолично вырвалась на второе место, набрав 34 пункта. Лидирует с 47 баллами донецкий "Шахтер".

"Динамо" - "Заря" 1: 2

Голы: Вербич, 22 - Михайличенко, 6, Хомченовский, 56

Удаление: Кадар, 52 ( "Динамо").

Как сообщалось ранее, матч "Динамо" - "Заря" должен был состояться 7 декабря, однако был перенесен на 8 декабря.

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