У Києві сьогодні відбудеться футбольний матч "Динамо" - "Зоря"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Києві сьогодні, о 17:00, на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" та "Зоря", передає УНН.
Так, о 17:00 на НСК "Олімпійський" відбудеться поєдинок 17-го туру Української Прем'єр-ліги між командами "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ).
Додамо, що через проведення матчу можливі зміни у роботі столичної підземки. За інформацією КП "Київський метрополітен", можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська", "Площа Льва Толстого".
Зауважимо, що обидва клуби ведуть боротьбу за друге місце чемпіонату – у "Зорі" 28 пунктів, у "біло-синіх" на один менше.
Як повідомлялося раніше в УНН, поєдинок 17-го туру Української Прем'єр-ліги "Динамо" – "Зоря" перенесено на один день, з 7 на 8 грудня.