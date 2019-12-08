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"Динамо" програло "Зорі" у "матчі за друге місце" в Києві

"Динамо" програло "Зорі" у "матчі за друге місце" в Києві

Київ • УНН

 • 12253 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Під час матчу 17-го туру чемпіонату України з футболу київське "Динамо" вдома у меншості поступилося луганській "Зорі" та опустилося на третє місце в загальній таблиці УПЛ. Про це повідомляє УНН.

Луганчани відразу взяли гру під свій контроль і забило "Динамо" вже на 6-ій хвилині - відзначився Богдан Михайличенко, однак "динамівці" відігралися ще у першому таймі - на 22-ій хвилині рахунок зрівняв Беньямін Вербіч.

На початку другого тайму динамівці залишилися у меншості, коли за повторне попередження було вилучено угорського легіонера Тамаша Кадара.

"Зоря" результативно використала чисельну перевагу - на 56-й хвилині м'яч забив Дмитро Хомченовський.

"Динамо" програло "Зорі" 1:2 та з 33 очками опустилося на третє місце, "Зоря" таким чином одноосібно вирвалася на 2-е місце, набравши 34 пункти. Лідирує з 47 балами донецький "Шахтар".

"Динамо" – "Зоря" 1:2

Голи: Вербіч, 22 – Михайличенко, 6, Хомченовський, 56

Вилучення: Кадар, 52 ("Динамо").

Як повідомлялося раніше, матч "Динамо" - "Зоря" мав відбутися 7 грудня, однак був перенесений на 8 грудня.

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